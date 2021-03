Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:53

Rio - Caio se desculpou com Projota após ter dado o monstro a ele na última semana. O fazendeiro interrompeu uma conversa do rapper com o Arthur na área externa e entrar na casa mais vigiada do Brasil para se explicar. "Vou falar dois trens para você. Não quero atrapalhar, não quero ser chato. Quero te pedir desculpas pelo monstro".

Emocionado, o goiano continua: "Isso é uma coisa que me machuca. Na hora, não tive intenção nenhuma de te ofender e tirar chance de você atender ao Big Fone. É muito difícil para mim essa dinâmica. Não quis jamais ter te ofendido pela questão do Anjo. Queria muito ter te dado, infelizmente eu estava no quarto e a Thaís estava desesperada. Aquilo me comoveu na hora e eu fiquei assustado", disse ele.

Caio também explicou o motivo de não ter falado com o cantor antes. "Não fui falar com você antes, porque é o meu jeito. Eu via que você estava mal, eu te vi passando mal e aquilo me arrebentou por dentro. Eu respeitei o seu momento. O meu jeito, infelizmente, não é na hora do estresse".



Projota ouviu o pedido de desculpas, mas confessou para Caio que ficou chateado com a atitude dele. "Vou ser bem sincero mesmo, mano. Fiquei triste, decepcionado ao extremo, cara. Eu realmente achei que a gente estava muito próximo, e aí fiquei me sentindo um imbecil. Sabe quando você cria expectativas em um relacionamento? Eu me imaginei como uma prioridade acima de várias pessoas e eu não era. Primeiro fiquei triste pelo simples fato que a gente estava ali dois antes falando de voto, de se proteger, estava nós três mais o Rodolffo falando que se um de nós pegasse o Anjo era para proteger um de nós. A gente estava os quatro falando isso, mano. E aí você pegou e ia proteger o Rodolffo obviamente, mas a partir do momento em que ele não poderia ser mais protegido, é óbvio que a gente esperava que fossemos ser protegidos".

Projota continuou se desabafo: "Existia um projeto de jogo que estava sendo montado, e que na hora que você me deu o monstro, acabou. Eu nunca ia imaginar que você fosse me dar o monstro. Você se indispôs com o seu amigo".