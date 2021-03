Pedro Sampaio Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 15:42

Rio - Não vai faltar funk de qualidade na festa do 'Big Brother Brasil 21', nesta sexta-feira. É que a atração do evento é Pedro Sampaio, que receberá Lexa e Luísa Sonza no palco do reality. Os três, inclusive, confessam que são fãs da atração e que estão loucos para animar os participantes.



“Desde que começou o BBB, os brothers já dançaram minhas músicas nas festas e falaram de mim algumas vezes, então acho que vai ser sensacional estar lá de corpo e alma. Ainda mais com Lexa e Luísa! ”, vibra Pedro.



Lexa confessa que também não perde nenhum acontecimento do reality. “Estou muito feliz e grata pelo convite. Será especial. Quero ver o funk dominando e levando alegria para eles”.



Já Luísa destaca que acompanha a atração dando uma espiadinha TV ou conferindo as novidades pela internet. Ela ainda diz o que o público pode aguardar do show desta sexta-feira. “Muita animação, energia boa, e muita dança! Quero ver todo mundo curtindo e celebrando! ”



“Fala Mal de Mim”, “Sapequinha”, “Combatchy”, “Modo Turbo” e “Vai Menina” estão entre as músicas do setlist, que vai contar ainda com uma mistura de hits comandada por Pedro. “Podem esperar minutos de bumbum no chão e várias emoções! ”, avisa o DJ.