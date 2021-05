Flávio Bolsonaro faz 'arminha' e provoca manifestantes pró-impeachment; assista Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 30/05/2021 13:47

Rondônia - O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, provocou manifestantes que pediam o impeachment do presidente neste sábado, em ato realizado em Porto Velho (RO), uma das capitais com manifestações contra Bolsonaro. Flávio colocou o corpo para fora do carro e, se direcionando aos opositores, fez o sinal de 'arminha' com as mãos.

"Levando um pouco de amor à pequena militância raivosa petista", escreveu Flávio Bolsonaro em postagem no Instagram. O senador riu da carreata que protestava contra o governo Bolsonaro e aproveitou-se da situação.

Junto com o senador, atualmente sem partido, estava o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho. Rondônia é o estado de um dos principais defensores do governo na CPI da Covid, o senador Marcos Rogério (DEM-RO). O governador Coronel Marcos Rocha também é aliado do presidente.