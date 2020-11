Polícia Federal faz uma operação contra a interferência da milícia nas eleições Reprodução/TV Globo

Por Yuri Eiras

Publicado 12/11/2020 11:46 | Atualizado 12/11/2020 14:09

Rio - A Policía Federal encontrou R$ 320 mil e 2.500 dólares (cerca de R$ 13,5 mil) em espécie em duas casas de Jerominho Guimarães e Natalino Guimarães, alvos de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira . Eles estavam em suas residências e não foram presos por conta da lei eleitoral, que só permite prisões em flagrante até o dia das eleições. Agentes investigam se os irmãos, acusados de serem os fundadores da maior milícia do estado, a Liga da Justiça, usariam uma possível eleição da candidata a vereadora Carminha Jerominho (PMB) para ampliar o poder na Zona Oeste.

Foram encontrados R$ 141 mil, além da quantia de dólares, na casa de um investigado e R$ 180 mil na casa de outro, totalizando R$ 321 mil. Também foram apreendidos material de campanha, celulares e documentos diversos.

As campanhas de Carminha Jerominho, candidata a vereadora pelo PMB, e a chapa de Suêd Haidar, candidata á prefeita do Rio, também pelo PMB, são investigadas. Suêd tem como vice na chapa a filha de Natalino Guimarães, Jéssica Natalino.

A campanha da candidata a vereadora Carminha Jerominho (PMB) tomou as ruas de Campo Grande desde o início da corrida eleitoral. Nas redes sociais, em bandeiras e adesivos, a candidata costuma aparecer ao lado do pai, o ex-vereador Jerominho Guimarães, e do tio, o ex-deputado estadual Natalino Guimarães. Acusados de serem os fundadores da Liga da Justiça, foram presos após a CPI das Milícias, em 2007, mas estão em liberdade desde 2018.

Nas residências dos irmãos, a Polícia Federal encontrou R$ 141 mil em espécie, além de 2.500 dólares, que equivale hoje a aproximadamente R$ 13,5 mil. Uma análise do relatório de inteligência financeira apontou uma "movimentação atípica" nas empresas ligadas aos investigados. A PF investiga se esse dinheiro seria destinado aos gastos de campanha.

"A investigação detectou que a lavagem de dinheiro vinha de restaurantes, grupos de farmácias. Alvos da operação de hoje são fichas sujas e não podem ser candidatos. Essas pessoas tão usando parentes para retomarem o poderio político", disse o delegado Tácio Muzzi, superintendente da PF no Rio.

Jerominho havia anunciado sua pré candidatura ao legislativo municipal, mas desistiu em julho, segundo ele por problemas de saúde.

Os mandados foram expedidos pela 16ª Zona Eleitoral, especializada na prática de crimes praticados por organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e outros ilícitos congêneres, conexos a crimes eleitorais.

Um homem foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal por porte de arma e pequena quantidade de munição. Ele foi identificado como o marido de Jessica, uma das filhas de Natalino, candidata a vice-prefeita na chapa de Sued Hair, do PMB.

PMB se põe à disposição da Justiça

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) divulgou nota nesta quarta-feira se colocando à disposição para esclarecimentos. " O PMB é um partido ficha limpa e democrático nas suas filiações, nominatas e candidaturas, desde que sejam validadas e aprovadas pelo TRE. Estamos a disposição da Justiça para apuração de fatos que envolvam candidatos da nossa legenda. Hoje já somos mais de 1050 candidatos em todo Brasil e lutamos pelo combate à corrupção", diz a nota. Jerominho chegou a lançar pré-candidatura a prefeito pelo partido no início do ano.