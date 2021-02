Carminha Jerominho com o tio Natalino Guimarães na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A ex-vereadora Carminha Jerominho foi indiciada por receptação e conduzida para prestar depoimento na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), na Cidade da Polícia, depois que a Polícia Civil identificou que Carminha comprou aparelhos celulares vindos de um roubo de carga ocorrido no Galeão em março de 2020 . A ex-parlamentar disse que se apresentou espontaneamente à delegacia, o que foi desmentido durante coletiva de imprensa da Polícia Civil. Dois policiais militares, do 9° BPM (Rocha Miranda) e do 22º BPM (Maré) também estão entre os alvos. Até o início da tarde, havia 16 presos e 250 celulares recuperados.

"Ela foi indiciada pelo crime de receptação e teve os aparelhos apreendidos, tinha que vir prestar esclarecimento. Agora, será arbitrada a fiança", esclareceu o diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Felipe Curi.

Três empresários que vendiam celulares roubados foram indiciados por receptação qualificada, crime inafiançável, e foram presos em flagrante. As lojas ficavam no Centro do Rio, em Campo Grande, Zona Oeste, e no Shopping Carioca, Vila da Penha, Zona Norte.

A operação é fruto de dois meses de investigações sobre o roubo de uma carga de 600 aparelhos de última geração avaliados em R$ 3 milhões no dia 7 de março de 2020. Ao todo, são cumpridos 26 mandados de prisão e busca e apreensão em vários bairros do Rio e na cidade de Volta Redonda, no sul fluminense.

"A DRFC vem fazendo um trabalho de rastreamento desses celulares. A especializada foca em grandes quadrilhas de roubadores de cargas. Mas, uma diretriz que eu passei para a delegacia foi o combate aos receptadores. É importante rastrear o produto desses grandes roubos e verificar o destino. Saber quem está roubando e quem está receptando", disse Curi.

A Polícia Civil alerta para que a população desconfie de produtos vendidos abaixo do preço de mercado e peça sempre nota fiscal. "Quem adquire esse tipo de aparelho (roubado) está cometendo crime de receptação. Está alimentando essa cadeia criminosa. Nós conseguimos identificar pessoas que habilitaram linha telefênica no aparelho roubado", acrescenta Curi.



Para o delegado da DRFC, Vinícius Domingos, há indícios de que a milícia participe da distribuição dos aparelhos. "Encontramos lojas que comercializavam esses produtos em bairros em que há controle de grupos milicianos. O que nos leva a crer que haja participação na distribuição", afirmou. Grande parte dos aparelhos foram destinados a áreas dominadas pelas milícias e revendidos a moradores das regiões de Campo Grande, Sepetiba, Paciência, Itaguaí, Curicica, Tanque e Rio das Pedras, na Zona Oeste.

Carminha foi conduzida porque seu celular não foi encontrado pela Polícia, inicialmente. Os agentes estiveram na casa da ex-vereadora, em um condomínio de luxo de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira. A vereadora foi encontrada na casa da vizinha. "A minha irmã me ligou dizendo que tinha uma busca e apreensão e fui levar minha filha na casa da vizinha. Eu vim voluntariamente (depor)", disse ao chegar para prestar depoimento. Ela havia comprado os aparelhos para presentear o pai, Jerônimo Guimarães, condenado por ser um dos fundadores da milícia Liga da Justiça, e o tio Natalino.

Ao encontrar a sobrinha na Cidade da Polícia, Natalino José Guimarães disse que sua família sofre perseguição por parte da imprensa e que enfrentou um processo falho na Justiça. "Só acho que há uma perseguição da imprensa em denegrir a nossa família. Assim como fui preso injustamente, eu fui absolvido de todos os crimes. Não roubamos nada da população. Não entendo a imprensa que não gosta da gente. Nossa prisão foi política. Eu sou um chefe de família, trabalhador. Essa perseguição continua", disse.

A ex-vereadora reconheceu que comprou dois aparelhos em uma loja de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, mas disse que pagou valor de mercado. "A gente não tem que questionar o trabalho da polícia. Eu comprei de fato dois celulares numa loja. Tá tudo direitinho no extrato, no cartão parcelado", disse ela, na Cidade da Polícia. Ainda segundo Carmina, os aparelhos foram presentes para o pai e para o tio

Segundo as investigações, Carminha Jerominho adquiriu dois dos aparelhos celulares roubados. Em 2008, Carminha conseguiu se eleger mesmo estando presa após ser acusada de usar a milícia para coagir eleitores na Zona Oeste. A filha de Jerominho estava dentro da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, quando soube do resultado da eleição. Um ano depois da prisão e de ser eleita, a herdeira do clã foi cassada por arrecadação irregular de verba, mas voltou ao cargo em 2011 por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).



O nome da operação, Cegueira Deliberada, se refere ao fato de que muitos receptadores alegam que não conheciam a origem ilícita dos bens, mas deixam de verificar deliberadamente a origem dos produtos.



A Polícia Civil afirma que a operação tem o objetivo de impor um tratamento rigoroso no combate ao delito de receptação. "Espera-se que esta operação demonstre que a falta de percepção, por parte da sociedade, da gravidade em relação ao crime de receptação seja revista, já que tais atos vêm estimulando o cometimento de delitos antecedentes, no caso de roubos de cargas", disse a instituição, em nota.