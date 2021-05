Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:36 | Atualizado 28/05/2021 11:37

Rio - Os fãs de Lexa estavam ansiosos para a sua primeira música do ano. Mas a espera será recompensada com um single que tem tudo para se tornar um dos hits de 2021. Lexa convocou o fenômeno do funk, Kevinho para uma parceria inédita em “Taradinha”, que também traz o trio de cantores da Hitmaker, André Vieira, Breder e Wallace.

O single é acompanhado por um clipe, disponível nesta sexta-feira, no canal do Youtube da cantora. Nele, a artista surge cheia de poder e arrasa no figurino, que é assinado por Pedro Agah. A cantora ostenta uma personalidade de Diva Pop, carregada na beleza e na diversão. São muitos brilhos e cores néon finalizadas com corpete, bota de cano alto, diferentes chapéus, acessórios e ainda laces coloridas, uma loira e outra azul.No vídeo, dirigido por Gigs e com direção executiva de Darlin Ferrattry, Lexa mostra todo o seu requebrado junto com um grupo de bailarinos. O humorista e influenciador digital alagoana Rico Melquiades também participou do clipe.“Minha primeira música neste ano e chega cheia de dança e muitos movimentos que vai deixar as sapequinhas bem taradinhas Convidei o moleque dos hits, o Kevinho, e a Hitmaker para se juntarem a mim. “Taradinha” é aquela música que dá vontade de dançar e dançar muito quando você ouve. O clipe também tá babadeiro: muito brilho e cores”, conta Lexa.Kevinho acredita que o single vai se tornar um hit e elogia o profissionalismo de Lexa.“Eu e a Lexa já nos conhecemos há algum tempo, mas ainda não tinha rolado um feat. Quando ela me mandou a música, aceitei na hora! Lexa é uma profissional completa e foi muito bom e divertido também gravar o clipe de ‘Taradinha’. Vamos mexer com a Internet esta semana, se preparem pra mais um hit bebê”, declara o funkeiro.