28/05/2021

Rio - Em comemoração ao 2º aniversário do Teatro Prudential, na Glória, o cantor Diogo Nogueira convida Fernanda Abreu, Lucy Alves e Mumuzinho para interpretar o samba, o funk e o forró para um show inédito, nesta sexta-feira, às 20h. "Eu gosto mesmo é de música boa. Forró eu já canto nos meus shows. Sou muito eclético, gosto de tudo um pouco, mas minha praia mesmo é o samba, que é de onde venho, é minha raiz", conta o sambista.

A apresentação, que vai ser transmitida online e de forma gratuita, é uma forma do público matar as saudades dos artistas, mas também dos músicos voltarem aos palcos. "Estou com muitas saudades de show ao vivo. Não vai ser desta vez, mas só de encontrar outros artistas já vai ser maravilhoso. Poder dividir o palco a vivo e a cores com artistas que são meus amigos vai ser tudo de bom!! Já é um recomeço, né?", pondera Diogo, que sabe bem qual o caminho para que os shows com público presencial retornem.

"Esperando ansioso pela vacina. Assim como eu, todo mundo esta doido pra vacinar. Mas dependemos do governo federal trazer a vacina para todo mundo. Temos que cobrar, ficar em cima para que isto aconteça logo", argumenta o sambista.

Lives e novos projetos

Reizinho das lives, Diogo promete que as apresentações digitais não vão sair da sua rotina. "Adoro fazer as lives e em junho tem mais. Na verdade montamos uma programação para ter no mínimo uma live por mês no meu canal do YouTube. É onde posso reencontrar meu público e compartilhar com ele coisas boas, alegria, muita música e comida boa. Fiquem atento na minha agenda nas redes sociais, que em breve tem novidades", promete o artista que, por sinal, também já tem previsão para o lançamento de outro álbum.



"Vai ter 'Samba de Verão 2', aguardem. Estou com outros novos projetos também, não podemos parar. Lanço, nesta sexta, uma nova versão de um dos maiores hinos dedicado ao Flamengo, meu time do coração, o 'Samba Rubro Negro', lançado por Wilson Batista em 1955. Mas sua versão mais famosa foi do meu pai, que deu uma nova roupagem para a canção alterando seus versos e destacando 'Zico, Adílio e Adão', que caiu nas graças dos torcedores. Agora, como uma continuidade ao que meu pai fez há 40 anos, atualizei a música os novos versos cantando 'Gabigol, Bruno Henrique e Arão'", revela o sambista.

