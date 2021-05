Kelly Key Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 21:55 | Atualizado 21/05/2021 22:02

Kelly Key falou sobre uma possível participação dela e do marido, Mico Freitas, no "Power Couple", da Record. Nos Stories, do Instagram, o casal respondeu algumas perguntas dos fãs e explicou o motivo de não aceitarem convites do tipo.

Segundo Kelly, ela e o marido não se dariam bem com tamanha exposição.“Não toparíamos. Se vocês estavam reclamando do barulho que o último Power Couple fez, imagina... a gente ia colocar aquela casa abaixo. Não nascemos para isso”, brincou.

“Já me convidaram para todos os realitys que temos hoje na TV, mas eu não consigo mesmo, por isso neguei todos. O que eu gosto mesmo é de assistir um!”,esclareceu a musa fitness.