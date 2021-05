Fátima e Bia Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 21:57 | Atualizado 27/05/2021 21:58

Fátima Bernardes mostrou que ela e a filha, Bia Bonemer, estão ansiosas para o episódio especial de "Friends: The Reunion".

Nas redes sociais, a jornalista compartilhou um vídeo ao lado da filha. Nas imagens, as duas aparecem usando uma camisa com temática da série e com a música tema do seriado de fundo. "Aqui em casa, eu e a Bia (mais ela do que eu, confesso) estamos super animadas com o lançamento do episódio especial Friends Reunion, hoje, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, só no fim de junho. E vocês, estão ansiosos? #Friends Ps: obrigada pela camiseta, filha", escreveu Fátima na legenda.