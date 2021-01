reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:21 | Atualizado 10/01/2021 15:23

Rio - Boninho voltou a responder as dúvidas do internautas através de seu Instagram, neste domingo. Após dizer que três famosos já teriam sido desclassificados do reality, o diretor contou que ainda faltam seis participantes para o time dos 'confinados' ficar completo.