Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 21 Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 14:12 | Atualizado 10/01/2021 14:16

Rio - Boninho tem interagido bastante com os internautas nos últimos dias através das redes sociais. Desta vez, o diretor do 'Big Brother Brasil 21' contou que já desclassificou três participantes famosos antes mesmo da estreia do programa, que começa dia 25 de janeiro.

A revelação foi feita após um usuário do Instagram pedir: "Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB".

Publicidade

Boninho, então, respondeu: "Já tiramos três", destacou.