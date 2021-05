Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:32

Rio - A Prefeitura do Rio, através do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, interditou a Mansão Imperador, boate onde MC Kevin se apresentou no sábado. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a casa noturna não tinha autorização para realizar o evento, que aconteceu em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio.