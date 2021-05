Gracyanne Barbosa Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 05:00

Gracyanne Barbosa renovou recentemente seu contrato com o Multishow para iniciar as gravações da 5ª temporada do programa 'Tô de graça'. A atração é um humoristico que tem ainda Rodrigo Sant'Anna no elenco como protagonista. As filmagens já começaram cumprindo rigorosamente os protocolos de saúde no combate à Covid-19.



Gracyanne está sumida dos holofotes desde o escândalo da prisão de seu marido, Belo, por ter se apresentado em um baile funk de uma comunidade carioca no auge da pandemia de Covid-19. Desde então, a modelo, que já não vinha dando muitas entrevistas ou marcado presença em programas de TV, por conta da quarentena, tem estado mais off.