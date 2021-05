João Figueiredo aparece soltinho nos stories de Sasha Meneghel Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:58

Em lua de mel nas Ilhas Maldivas, Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, compartilharam com os fãs alguns detalhes do quarto onde os dois estão hospedados. Nos vídeos publicados pela modelo, ela começa filmando detalhes do chão com vidros que permitem ver o mar logo abaixo dos pés.

Em determinado momento do 'tour', João mostra um dos espaços relax do quarto e dispara. "Aqui você deita, faz amor", disse o cantor, que em seguida foi avisado por Sasha: "está cagando meus stories inteiro". Logo depois o casal passa a filmar o banheiro, cômodo que Sasha considera "a melhor parte do quarto", uma vez que dá para fazer as necessidades olhando pro chão para observar o mar.