Eric Land e Menor Nico fazem serenata para Flay na varanda em que Michael Jackson dançou e cantou Rodrigo Castro

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 13:30

Dando continuidade às colaborações musicais de peso, a cantora Flay lança, nesta sexta-feira (28), seu mais novo single intitulado 'Coração em Stand-by'. Desta vez, a produção no ritmo do forró e piseiro é em parceria com os gigantes Eric Land, dono do sucesso 'Cidade Inteira', e Menor Nico, do hit 'Amor ou o Litrão'. Já disponível em todas as plataformas digitais, a faixa promete conquistar as paradas de música e vem acompanhada de um vídeoclipe para ninguém colocar defeito, gravado no Pelourinho, em Salvador.

Em uma das cenas, Eric e Nico fazem uma serenata com a banda completa para Flay, que ocupa a pequena varanda em que Michael Jackson dançou e cantou, em sua passagem pelo Brasil no ano de 1996. Além do momento icónico, os cantores também apostaram no humor e na diversão.



"Coração em Stand-by mistura o forró e o piseiro, que são gêneros musicais que conversam muito com a minha personalidade artística, com as minhas raízes mesmo. Eu quis trazer para o clipe dessa música a história de uma cantora que vive no corre, com shows em barzinhos e essa rotina que a gente sabe como é, né? No meio disso, entra a questão da vida amorosa. É um clipe divertido, como todos os que eu faço, tem uma pegada do humor, da leveza e da atuação, que amo incluir nos meus trabalhos", conta Flay.

A cantora ainda revelou detalhes dos bastidores das gravações. "Ele foi gravado em Salvador, no Pelourinho, e fizemos toda a filmagem durante a madrugada para evitar qualquer aglomeração. Espero que meus fãs curtam muito 'Coração em Stand-by'. As participações do Eric Land e do Menor Nico deixaram a música ainda mais massa, engrandeceu de verdade! Estou muito feliz com esse trabalho e louca pra ver todo mundo dançando ao som dela", finaliza.