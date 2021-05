Flayslane presenteia irmã com celular escondido em livro de George Orwell Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2021 16:10 | Atualizado 26/05/2021 16:22

Rio - Um vídeo da cantora Flayslane está movimentando as redes sociais nesta quarta-feira (26). Na terça-feira, a ex-BBB registrou em seus Stories o momento em que presenteia sua irmã, Flayse, com o livro "1984", clássico da literatura escrito por George Orwell. A reviravolta acontece quando a adolescente descobre que o livro, na verdade, servia apenas de embrulho para um celular novo.

O aparelho estava escondido em um buraco feito entre as páginas da obra, o que surpreendeu a irmã de Flay. Nas redes sociais, internautas se dividiram entre críticas e risadas com a atitude da cantora. "A maior obra do audiovisual brasileiro", brincou um perfil no Twitter, dando cinco estrelas para o vídeo pela surpresa.

"Gente, como assim, destruiu um livro para colocar um celular dentro, poderia dar o livro e depois dizer que na verdade o presente era um celular", sugeriu um internauta indignado.

Outros usuários ainda apontaram a ironia em uma ex-participante do "Big Brother Brasil" presentear sua irmã com um celular embrulhado no livro "1984", em que os personagens são constantemente vigiados pelo "Grande Irmão", ou "Big Brother". A figura deste vigilante foi a inspiração para o reality show, no conceito de observar a convivência de diversas pessoas 24 horas por dia.

"A Flay, uma ex bbb, entregando o livro '1984' de George Orwell para sua miniatura, com a surpresa de um iphone dentro foi o maior crossover dos últimos tempos", comentou um usuário.

Confira o vídeo e as reações da web abaixo:

nem em seus maiores sonhos george orwell imaginou isso aqui pic.twitter.com/6BXW6KUWNz — mariana et al. (@anarcoprincess) May 26, 2021

nota:



fotografia empenhada: fizeram tudo num plano só, com a câmera apanhando o andamento do roteiro. Sobre o roteiro: perfeiro. Em 39s disseca obras sociológicas gigantes e complexas



Sinceramente a maior obra do audiovisual brasileiro — Gabi (@gabinonbinarie) May 26, 2021

Gente como assim kakakak socorro, destruiu um livro para colocar um celular dentro kkkkk poderia dar o livro e dps dizer q na vdd o presente era um celular, o povo doido — MV (@Marcusv_asc) May 26, 2021

