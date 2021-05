Val Marchiori Reprodução

Por iG

Publicado 26/05/2021 13:58 | Atualizado 26/05/2021 13:59

São Paulo - A 3ª Câmara Cível do TJ do Rio confirmou a sentença que condenou a socialite Val Marchiori a indenizar em R$ 10 mil os herdeiros de Mr. Catra, segundo informações da coluna de Ancelmo Góis. O funkeiro, que morreu em setembro de 2018, deixou uma ação em andamento contra a socialite por danos morais após ter sido chamado de “babaca”, “mau-caráter”, “sem-vergonha” e “safado” durante uma participação no "Superpop", programa da Rede TV!, em 2015.

Na ocasião, a socialite insinuou que ele pegava meninas “pobrinhas” para “fazer filho nelas”. Mr. Catra deixou 32 filhos e na época de sua morte de envolvia com três mulheres diferentes.

Ao votar pela rejeição do recurso de Val Marchiori, o relator, desembargador Carlos Santos de Oliveira, declarou que as pessoas não podem ser xingadas por terem estilo de vida diferenciado na sociedade brasileira, portanto não sendo um caso de liberdade de expressão.