Rio - Camilla de Lucas comemorou dois anos de namoro com Mateus Ricardo na noite desta terça-feira. A influenciadora digital postou algumas fotos da festinha particular dos dois, que contou com muito espumante. Camilla também abriu uma caixa de perguntas no Instagram para responder as dúvidas dos fãs.

"Tem gente que nem sabe que eu namoro, é essa pessoa me aturando", brincou Camilla ao postar a foto com o namorado. Os fãs também quiseram saber como foi a reação de Mateus ao descobrir que Camilla iria participar do "BBB 21". "BBB amor, você tem certeza?", foi a pergunta de Mateus para a namorada.