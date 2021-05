Gil usava no Tinder uma foto de perfil em que aparece ao lado das irmãs Reprodução Internet

Publicado 26/05/2021 08:01

São Paulo - Um rapaz viralizou no Twitter, nesta terça-feira, após publicar imagens do perfil de Gilberto Nogueira, ex-participante do "BBB 21", no Tinder, em 2014 - muito antes do reality show da Globo. Na postagem, de quase sete anos atrás, o economista, que foi contratado pela emissora, aparece abraçado com as irmãs Janielly e Juliana.

O autor da publicação, Orlando Dantas, não apenas compartilhou a imagem de capa do perfil no Tinder, mas também a descrição à época. "Atualmente Gil Nogueira está em missão São Paulo Norte. Enquanto Gilberto Nogueira estiver em missão estarei atualizando", diz o texto no perfil de Gilberto, que está prestes a lançar um livro.

Fãs do economista, claro, não deixaram de reagir ao ressurgimento do perfil no Tinder. "Gil do Vigor provendo entretenimento desde sempre", disse um admirador. "Eu estou rindo muito disso", brincou outro. Confira mais reações coletadas na plataforma.

minha gente tem uma família brasileira no tinder!!!!! pic.twitter.com/yM3UfQwIhy — orly (@OrlandoDantas) July 17, 2014

morto que ele é mormon e enquanto ele ta na missão uma mulher ta atualizando o perfil del pic.twitter.com/23q3Eo5aCy — orly (@OrlandoDantas) July 17, 2014

MINHA GENTE e eu que printei um perfil antigo de @gilnogueiraofc no tinder em 2014???? to passado kkkk https://t.co/e2Wo0djthI — orly (@OrlandoDantas) May 25, 2021

Meu deeeeeeus, a galera desenterra umas coisas, e foto com as irmãs no Tindeeer com Jesus no fundo!!!! Hahahahahahaha — Fran, cruzes! (@FranCruz_z) May 25, 2021

o cara sai pra fazer missão e deixa adm no tinder, gil é incrível demais ele realmente tinha que ser famoso, a trajetória dele é tão surreal que nem se fosse personagem inventado seria tão bom — seu amigo jao (@joaoprosintimos) May 26, 2021

