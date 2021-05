Carla Diaz e Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 11:20

Rio - Pocah e Carla Diaz já se reencontraram desde o fim do 'Big Brother Brasil 21'. A cantora e a atriz, que formaram uma amizade no reality, mostraram que a relação segue firme e forte fora do confinamento. Em postagem feita nas redes sociais, com Carla Diaz no colo, Pocah avisou "nada mudou".

Nos comentários, Carla retribuiu o carinho da amiga. "Aiiii amo tuuuu", escreveu a atriz. Colega das duas, a influenciadora digital Thaís Braz também deixou seu comentário. "Lindezaaaaas", escreveu.

