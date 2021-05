Viih Tube Reprodução

Publicado 25/05/2021 12:51

Rio - Viih Tube voltou a falar sobre o assunto que mais a persegue desde o 'BBB': a falta de banho e cocô durante o confinamento. Ao ser perguntada sobre os banhos, em seu Instagram, a youtuber explicou sobre uma dinâmica na casa pouco conhecida pelo público.

No "reservado", local onde fica o vaso sanitário, também tinham câmeras. Obviamente, a transmissão era para controle da produção e não era aberta ao público. Mas, mesmo assim, a youtuber se sentia desconfortável para fazer suas necessidades. Para Viih, a mesma dificuldade aparecia na hora de tomar banho, quando ela sentia vergonha de se lavar na frente das câmeras.

"Eu fico rindo sozinha, porque tem gente que realmente acredita que eu ficava dias sem tomar banho. Confesso que eu odiava, me sentia mega constrangida , observada, tinha vergonha de me lavar direito com a câmera virando e sabendo que o espelho também era câmera, sem contar que é super frio na casa toda. Então o que eu fazia era me lavar e tomar banho (principalmente antes de dormir) no reservado. Lá tinha uma ducha higiênica e eu ia até com toalha pro banheiro às vezes, lá mesmo que tem câmera também (que inclusive também foi o motivo de eu não conseguir fazer cocô, vergonha). Era menos pior porque eu sabia que vocês não viam", desabafou a youtuber.