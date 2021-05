Alessandra Negrini sensualiza de biquíni nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:36 | Atualizado 27/05/2021 10:38

Rio - Alessandra Negrini acordou inspirada na manhã desta quinta-feira. A atriz de 50 anos postou no Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni e filosofou na legenda das imagens. "Hoje acordei com vontade de voar. Alguma coisa despertou em mim memórias ancestrais de pássaro. Considero uma benção. Quer vir comigo? Marcamos um encontro em alguma nuvem passageira", escreveu.

"Maravilhosa", elogiou um seguidor. "Meu Deus, não estou respirando", brincou outra pessoa. "Tem dias que eu acordo assim também! É um sentimento mágico, né?", comentou uma fã. "Como você consegue ser tão perfeita?", perguntou um rapaz.

Alessandra Negrini é mãe de Betina, de 15 anos, fruto do casamento com o cantor Otto. Ela também é mãe de Antonio, de 23, do relacionamento com o ator Murilo Benício.

