Paula Lacroix e Giulia Be Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:05 | Atualizado 27/05/2021 10:06

Rio - A modelo Paula Lacroix, que é uma das ex-melhores amigas da cantora Giulia Be, resolveu responder uma caixinha de perguntas de seus seguidores no Instagram. Ao ser perguntada sobre uma de suas tatuagens, a modelo disse que a frase 'Stay Gold' (mantenha-se ouro, em português) era um lembrete para se tornar do bem.

fotogaleria

Publicidade

"Ela vai me lembrar eternamente para eu me manter autêntica, verdadeira e pura... Jamais me deixar levar por vaidades, mentiras e coisas que vão com o tempo...", escreveu Paula que, em seguida, alfinetou a "amiga" com a qual ela fez a tatuagem.

"Na época, fiz com uma amiga, mas acho que a tatuagem não fez mais sentido pra ela", disse a modelo. Poucos minutos depois, é claro, os fãs associaram as críticas a Giulia Be, que era amiga de Paula e tem a mesma tatuagem.