Publicado 27/05/2021 08:34

Rio - Sasha, de 22 anos, e o marido, o cantor gospel João Figueiredo, de 21, já chegaram ao destino de sua lua de mel: as Ilhas Maldivas. O casal tem postado nos Stories, do Instagram, alguns detalhes do local paradisíaco onde está hospedado. Sasha e João Figueiredo se casaram em uma cerimônia íntima para amigos e familiares, na mansão de Xuxa, em Angra dos Reis.

No dia anterior, João já havia postado algumas fotos no aeroporto e novas fotos do casamento. "Um pouco mais do melhor dia da minha vida", disse o rapaz. "Mais dois voos e chegamos", completou. Na ocasião, Sasha chegou a dizer que a viagem era a realização de um sonho.