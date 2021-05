Gilberto posa para a GQ Brasil Divulgação/GQ Brasil

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 18:32

Rio - Gilberto Nogueira levou a sério seu apelido de "rei da cachorrada" em ensaio para a GQ Brasil. Os bastidores da edição de junho foram divulgados nos Stories da revista, nesta quarta-feira (26), e o que chamou atenção foi o conceito escolhido para alguns dos cliques. Nos vídeos divulgados pela publicação, Gil aparece com uma coroa na cabeça e cercado por cachorros de diversas raças.

fotogaleria

Publicidade

"É a primeira vez que sinto o que está acontecendo. Estou me achando chique, muito luxuoso! Tô vivendo como se fosse um sonho, é muita alegria!", afirmou o economista. De acordo com a revista, as fotos foram feitas pelo fotógrafo Pedro Dimitrow, em um estúdio em São Paulo.

Nas redes sociais, fãs do ex-BBB vibraram com a prévia da próxima edição da revista. "Essas fotos do Gil na GQ Brasil estão lindas", comentou um internauta. "O homem está um luxo", comemorou outro. A novidade chega na mesma semana que o economista surpreendeu a web ao estrelar uma nova campanha do banco Santander

Publicidade

Essas fotos do Gil na GQ Brasil estão lindas... é o rei da cachorrada — passivo (@passivo1994) May 26, 2021