Amanda Andrade está curtindo uns dias no México Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 14:39

Rio - Amanda Andrade, ex-rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, está curtindo uns dias de descanso em Tulum, no México, que é o novo destino queridinho dos famosos. A musa fez tanto sucesso por lá que foi convidada para fazer uma campanha publicitária de um hotel e dois restaurantes do local.

"Foi uma surpresa muito grande! Fiquei feliz demais e lisonjeada em fazer parte da publicidade do hotel mais famoso do mundo atualmente. Representar a beleza brasileira, em um local onde vão mulheres do mundo todo foi muito especial para mim", disse Amanda.