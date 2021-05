Por O Dia

Publicado 26/05/2021 10:30

Rio - Pedro Bial usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, para se desculpar por falas transfóbicas durante entrevista com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno na semana passada. A cantora Linn da Quebrada foi uma das artistas que criticou o apresentador e se pronunciou sobre ser "cansativo ter que repetir que toda travesti deve ser tratada no feminino".