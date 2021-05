Linn da Quebrada e Pedro Bial Reprodução/Montagem

Publicado 24/05/2021 12:32 | Atualizado 24/05/2021 12:33

Rio - A entrevista de Pedro Bial com Ronaldo Fenômeno gerou algumas polêmicas e críticas. O ex-jogador de futebol disse que se relacionou com travestis em 2008 por causa do álcool e relacionou esse fato com o vício. Ele foi bastante criticado por falar isso e o apresentador também incomodou muitas pessoas ao falar das travestis usando termos no masculino.



A cantora e atriz de série da Globo Linn da Quebrada criticou o jornalista. Ela compartilhou uma publicação da ativista e assessora parlamentar Ana Flor comentando a entrevista. "O Pedro Bial é visto como um intelectual por muitas pessoas. Estamos em 2021, e esse mesmo Pedro Bial está tratando as travestis no masculino, em seu programa de TV, numa entrevista com o Ronaldo. É cansativo ter que repetir que toda travesti deve ser tratada no feminino", diz o post.

Linn da Quebrada escreveu que é inadmissível um apresentador como Bial, que tem acesso à informação e inclusive já entrevistou pessoas trans, cometer um erro como esse. "É um absurdo. Mesmo depois de ter entrevistado a mim e ter acesso a tanta informação, ainda assim, o Bial se permitir erros tão irresponsáveis e cruéis com nossos corpos. Uma transfobia que corrobora com todo processo de marginalização ligado às nossas identidades. Inadmissível", escreveu a artista.

A cantora ainda compartilhou outras postagem de Ana Flor na qual ela crítica Ronaldo. "Não consigo gostar do Ronaldo. Principalmente quando percebo que ele parece manipular para ficar em evidência o fato de já ter saído com algumas travestis. É terrível. Ele fala como se fosse o fim da vida dele. Pura transfobia. Chega a doer os ouvidos", publicou a assessora.