21/05/2021

Rio - O ex-jogador de futebol Ronaldo participou do "Conversa com Bial", da Globo, nesta madrugada e falou sobre o polêmico episódio em que se envolveu em uma confusão com travestis, em 2008. Na ocasião, Ronaldo foi acusado de não pagar por um suposto programa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ao falar sobre o assunto, Ronaldo relacionou o episódio com álcool.

"Isso já foi falado. É uma coisa que me incomoda, mas só fiz mal a mim mesmo. Eu precisava era da Tábata [terapeuta] naquele momento fazendo a minha terapia. Foi um momento muito difícil, com certeza ligado ao álcool. Foi um momento muito difícil pra mim naquela época", disse.

Na ocasião, Ronaldo foi acusado pela travesti Andréa Albertino de não ter pago um programa. O jogador atuava no Milan, da Itália, e estava no Rio para se recuperar de uma contusão no joelho esquerdo. Ele afirmou ter sido vítima de uma tentativa de extorsão de R$ 50 mil. O delegado Augusto Nogueira Pinto, titular da 16ª DP, afirmou que Ronaldo disse que "queria esquecer dos problemas" e "extravasar com pessoas que não eram do seu convívio diário".

Ele também afirmou que Ronaldo contratou a travesti achando que ela era uma garota de programa e a levou para o motel. Ao chegar lá, ele teria pedido mais duas mulheres para participar do programa. Mas, ao perceber que estava com travestis e que uma delas havia ido buscar drogas, Ronaldo desistiu do programa. A travesti, então, teria pedido R$ 50 mil para ficar "calada" e não vazar a história na mídia.