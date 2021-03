Policiais da DHC prenderam integrantes de uma quadrilha suspeitos de extorsão e pela morte de outro membro do grupo Armando Paiva / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:56

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira (16), três integrantes de uma quadrilha, formada em sua maioria por travestis, que extorquia clientes utilizando violência e ameaças para obter vantagem econômica. O grupo também é investigado pela morte de José Javier Mejias Maita, que tinha o nome social de Valentina. Foram presos uma mulher e dois homens, sendo um deles colombiano.

De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu em julho de 2020, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A vítima também fazia parte da quadrilha e foi morta após extorquir cerca de R$ 80 mil de um cliente. Os agentes afirmam que os três presos

A Polícia Civil informou que, após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário e ficarão à disposição da Justiça. Os três responderão por extorsão, associação criminosa e rufianismo, crime que consiste em lucrar através da prostituição alheia.