Jairinho e Monique são acusados de assassinar o menino Henry Borel Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 21:54 | Atualizado 01/06/2021 21:55

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu o bloqueio de bens do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), e da professora Monique Medeiros. Em nota, o MPRJ explicou que a decisão tem o objetivo de garantir uma futura indenização criminal do caso da morte de Henry Borel, quatro anos.

Jairinho e Monique estão presos pela morte de Henry desde o dia 8 de abril . Os dois teriam atrapalhado as investigações, ameaçado e combinado versões com algumas testemunhas. A polícia identificou que o vereador agredia o menino com chutes e golpes na cabeça, tudo isso com o conhecimento da mãe, que era conivente.

