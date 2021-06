Por O Dia

Publicado 01/06/2021 21:35 | Atualizado 01/06/2021 21:39

Rio - A Polícia Militar recuperou 12 veículos roubados durante uma ação no Centro do Rio. De acordo com a corporação, desde o dia 31 de maio foram realizadas as interceptações com prisões de criminosos e a recuperação dos veículos na região do batalhão.

Segundo a PM, o comando do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizou uma operação em pontos estratégicos da região, onde possuem maior incidência de veículos roubados e furtados.

Em nota, a corporação ainda informou que "os resultados também vieram por meio das mudanças no sistema "Cerco Eletrônico", que viabilizaram um maior dinamismo entre os dados emitidos para a sala de operação, agilizando o alerta aos policiais posicionados no terreno".