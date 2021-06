Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 19:32 | Atualizado 01/06/2021 20:06

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio reforçou, nesta terça-feira, o decreto que suspende a realização de eventos esportivos com a presença de público em estádios e ginásios do município. Nesta terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), teria aprovado que o estado se tornasse uma das sedes da Copa América. Em nota, a pasta esclareceu que, apesar de não ter sido consultada pela CONMEBOL, fica mantido o mesmo regramento que vem sendo adotado para as competições esportivas na Cidade.

"A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tem a responsabilidade de esclarecer que a situação epidemiológica do Município está em risco alto para a transmissão da covid-19, por isto requer cautela para a liberação de eventos esportivos de grande porte com a presença de público, em razão do potencial impacto causado pelo potencial de aglomeração na entrada e saída e deslocamento de pessoas", diz a nota.

Publicidade

Secretarias de Saúde do estado e do município mostram preocupação internamente em relação ao cenário de o Rio de Janeiro ser uma das sedes da Copa América. Na última segunda-feira (31), a Conmebol anunciou, após desistências de Colômbia e Argentina, que o Brasil abrigará o torneio que começa no dia 13 de junho. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), agora, tenta planejar quais serão as cidades-sede.

O Rio está em pauta, principalmente para receber a final. Ontem, o governo do estado anunciou que iria se reunir com a prefeitura para debater o tema, e afirmou que "a decisão será pautada por critérios técnicos e pela situação da pandemia". Infectologistas são contrários ao torneio.

Publicidade

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde informou que não foi contatada pela organização da Copa América, mas que o campeonato deverá seguir os mesmos protocolos sanitários das competições que já vêm acontecendo no estado.

O Governo do Estado foi procurado e afirmou que "os jogos de futebol, sem público, estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro – inclusive competições sul-americanas, como a Copa Libertadores da América. A entrada e saída de estrangeiros e o funcionamento da rede hoteleira também estão autorizadas pelas autoridades sanitárias, desde que cumpridos todos os protocolos".



Publicidade

"Se forem seguidos os mesmos protocolos sanitários das competições que já vêm acontecendo no estado, o Governo não vê problemas em ser uma das sedes da Copa América", diz nota.