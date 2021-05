Biscoitos na 'promoção' Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:02 | Atualizado 31/05/2021 15:03

Como explicar o Rio de Janeiro? Na última semana, uma foto deu o que falar nas redes sociais. Um usuário compartilhou uma imagem de uma banca de ambulante vendendo biscoito "na promoção". Até aí, nada fora do habitual. Porém, um pequeno detalhe no cartaz do camelô chamou a atenção.

Na faixa, além de anunciar quatro biscoitos recheados a R$ 10, o comerciante também explicou que os itens seriam roubados. Na publicação, feita na última sexta-feira, 28, alguns internautas deram palpites de qual bairro seria essa promoção. Pavuna, Coelho Neto, Bangu, foram alguns dos nomes citados, mas o bairro vencedor de citações foi Madureira, na Zona Norte.

"Madureira! pelos tabuleiros de alumínio no canto superior direito, posso afirmar que é a esquina da Edgard Romero com a Conselheiro Galvão", disse uma internauta mais antenada. "Madureira. Inclusive, já quero!", disse outra.

