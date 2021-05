Homem de muleta furta bicicletas em prédio na Tijuca Reprodução / Redes Socias

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 14:14 | Atualizado 31/05/2021 14:18

Rio - Um homem de muletas roubou bicicletas, na última quarta-feira (26), em um prédio na Rua Heitor Beltrão, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. As imagens da câmera de segurança do edifício flagraram o exato momento que dois homens conseguem entrar na garagem e furtar as bicicletas. A ação aconteceu por volta das 2h40 e durou menos de dez minutos.

Nas imagens, é possível ver que o homem de muleta consegue abrir o portão da garagem com as mãos. Após abrir, ele deita no chão e consegue entrar no local. Ele percorre a garagem e furta duas bicicletas. Do lado de fora, ele entrega uma delas para o homem que estava com ele. Os dois conseguiram fugir.

Em nota, a Polícia Militar informou que não houve acionamento da ocorrência para o 6ºBPM (Tijuca) mas que mantém o policiamento ostensivo regularmente na região. "Caso criminosos sejam detectados em flagrante delito, serão detidos pelos policiais militares e conduzidos às delegacias de área. A Polícia Militar orienta que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da nossa Central 190".