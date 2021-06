07/07/2019 - Brasil x Peru - Final da Copa America no Estadio Maracana, Rio de Janeiro - Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 21:48 | Atualizado 31/05/2021 21:49

Rio - O Governo do Estado afirmou, na noite desta segunda-feira, que fará uma reunião com a Prefeitura do Rio para decidir se a capital fluminense receberá a Copa América. Em nota, o governo disse que a decisão será tomada a partir de dados sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no município.

"Ainda não tem nada certo, quero pontuar de forma bem clara. Estamos no meio do processo. Mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível atender", disse o ministro, em entrevista no Palácio do Planalto.

Na postagem da Conmebol, a confederação agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por "abrir as portas" do país para a competição. A Copa América seria na Argentina, mas foi cancelada em razão do avanço de casos da Covid-19.