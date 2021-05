Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez: novidades na Sula Norberto DUARTE / AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 20/05/2021 17:37

O cenário atual da Colômbia, com protestos diários, fez com que a Copa América, competição que começa no dia 13 de junho, não tenha mais jogos disputados no país. Ciente do momento político vivido na região e do alto risco de realizar eventos esportivos no local, a Conmebol bateu o martelo nesta quarta-feira e decidiu colocar partidas da competição apenas na Argentina.

O assunto já havia sido discutido nas reuniões que aconteceram na última semana, quando a Conmebol definiu o local da final da Libertadores e da decisão da Sul-Americana, ambas em Montevidéu, no Uruguai. A pauta "saída da Colômbia como sede da Copa América" foi debatida, mas a entidade manteve a decisão de realizar jogos no país, porém a pressão e o risco só aumentaram nos últimos, e a entidade usou o bom senso.

O Governo da Colômbia tentou fazer com que os jogos fossem mantidos no país, mas foi em vão. Chile também surgiu como opção, mas por uma questão de diplomacia a Conmebol preferiu deixar apenas a Argentina como sede. A entidade irá oficializar em breve.