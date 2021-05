Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol: final em jogo único AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 12/05/2021 20:47 | Atualizado 12/05/2021 20:50

A Conmebol encaminhou a definição do local das finais da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana na temporada 2021. A cidade escolhida pela entidade foi Montevidéu, no Uruguai. O veredito foi dado em reunião nesta quarta-feira que contou com a presença de representantes dos país sul-americanos e com o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

Inicialmente, Montevidéu não estava na lista como opção para ser palco das finais da Libertadores e Sul-Americana, mas como a Conmebol deseja ter a presença de público nas decisões e o Uruguai apresenta o melhor cenário para vacinação para Covid-19 na população, a decisão foi tomada mesmo contra a vontade de alguns representantes no encontro.

Outro assunto debatido foi a retirada da Colômbia para receber jogos oficiais da Copa América. A Conmebol entendeu que o momento que o país vive não é propício para eventos esportivos e, após votação, com oito votos a favor e dois contra, Chile entrou no lugar da Colômbia. Então, a Copa América vai ser sediada na Argentina e no Chile.

As competições de 2022 também foram pautas. O Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília, capital do Brasil, surge como a opção preferida da Conmebol para a final da Sul-Americana 2022.

A confirmação de Montevidéu recebendo os jogos das finais da Libertadores e da Sul-Americana, e a retirada da Colômbia para a entrada do Chile no local de disputa da Copa América serão feitos em anúncio oficial da Conmebol ainda nesta semana.