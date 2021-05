Kenedy Reprodução YouTube

Por Venê Casagrande

Publicado 28/05/2021 16:44 | Atualizado 28/05/2021 16:55

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz almoçou nesta sexta-feira com o atacante Kenedy, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Granada, da Espanha, até junho. A Coluna do Venê conseguiu um registro do dirigente rubro-negro junto com o jogador em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em contato com o empresário de Kenedy, Evandro Ferreira, ele garantiu que o encontro com Marcos Braz foi casual e que não há nenhuma negociação em andamento com o Flamengo. O dirigente rubro-negro não respondeu à reportagem sobre o almoço com o atacante de 25 anos.

A reportagem apurou que Kenedy é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo e que há o interesse na contratação do atacante, mas não será uma negociação fácil porque o contrato do jogador com o Chelsea vai até junho de 2024. A ideia do Fla é conseguir um empréstimo junto à equipe inglesa. Conversas iniciais entre as partes já aconteceram e teve o sinal positivo do atleta.

Kenedy está de férias no Rio de Janeiro e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, mas sabe que não depende apenas da vontade dele. Evandro Ferreira, seu representante, tem uma ótima relação com Marcos Braz. A ver a cena dos próximos capítulos.

Kenedy surgiu no futebol profissional em 2013, pelo Fluminense. Na temporada 2015/2016, ele foi vendido ao Chelsea, mas nunca se firmou na equipe inglesa. Acumula passagens por empréstimo por Watford, Newcastle, Getafe e Granada, equipe que defendeu neste ano.

Pelo Granada, Kenedy fez a sua melhor temporada: 44 jogos e oito gols. Não é um atacante de área, como Gabigol, Pedro e Rodrigo Muniz, os três no elenco atual, e costuma atuar pelos lados.