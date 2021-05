Renan Ribeiro em ação pelo Sporting Carlos Rodrigues/Getty Images

Por Venê Casagrande

Publicado 28/05/2021 15:49 | Atualizado 28/05/2021 15:49

O Palmeiras, há cerca de 15 dias, na figura do diretor de futebol Anderson Barros, entrou em contato com Renan Ribeiro, atualmente no Sporting, de Portugal. A ideia da diretoria alviverde, na ocasião, era sondar a possibilidade de o goleiro topar retornar ao futebol brasileiro, algo que o jogador vê com bons olhos. Naquele momento, nenhuma proposta oficial foi feita ao atleta ou a seus empresários.

Com o sinal positivo de Renan Ribeiro, Anderson Barros se reuniu com os demais membros da diretoria e com o técnico Abel Ferreira para entender qual seria o próximo passo. Na reunião, a cúpula do Palmeiras decidiu por nã fazer contratação de goleiro e apostar em Jailson e Vinicius nas ausências de Weverton nas convocações à seleção brasileira.

O martelo foi batido após Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras entender que a contratação de um goleiro nesse momento poderia fazer com que o elenco não gostasse, pois Jailson vem de boas atuações quando acionado.

Em contato com Anderson Barros, o dirigente confirmou ao Jornal O Dia que entrou em contato com Renan Ribeiro para "mapear a situação":

"Definimos internamente que, mesmo com as ausências do Weverton, por servir a seleção brasileira, Jailson e Vinicius atenderiam nossas necessidades. São dois grandes profissionais e dois grandes goleiros. Quanto ao Renan, sim mapeamos, pela condição que se encontrava no clube português, falei com ele, porém optamos por não evoluir, pelas razões aqui colocadas".

Com a decisão tomada, o Palmeiras se prepara para pegar o Flamengo no domingo, às 16h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021.