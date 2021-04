Lucas Barrios Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:41

Rio - Ex-jogador do Palmeiras e do Grêmio, Lucas Barrios, de 36 anos, está passando por uma situação delicada na sua carreira. Ele terá que ficar afastado dos gramados por tempo indeterminado, após testar positivo para a Covid-19. O atleta defende o Gimnasia y Esgrima, da Argentina.

Barrios testou positivo para Covid-19 há algumas semanas, após se recuperar, ele foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no coração causada, geralmente, por infecções de vírus e bactérias. O tratamento é repouso, até que o músculo do coração não esteja mais inflamado. Isso pode levar alguns dias ou até meses, dependendo do organismo do jogador.

“Sim, estou com esse problema, mas estou bem. Isso foi detectado na semana seguinte de eu me livrar do coronavírus. A verdade é que eu adoraria estar neste jogo, mas as recomendações médicas são que tenho que parar um pouco. Não sei quanto tempo vai demorar: uma semana, dez dias, sei lá”, comentou o jogador.



Argentino naturalizado paraguaio, Lucas Barrios foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. No exterior, defendeu Borussia Dortmund, Colo Colo, Spartak Moscou, Atlas e Guangzhou Evergrande, entre outros clubes.