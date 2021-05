2º lugar: Gabigol - Atacante - Flamengo - 24 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 128,72 milhões) Alexandre Vidal / Flamengo

Por

Publicado 30/05/2021 00:00

Essa edição do Campeonato Brasileiro, que chamo de Grande Procissão por se arrasar serpenteando pelo País por seis meses, promete ser mais difícil. O calendário espremido embute as competições paralelas, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-americana não será interrompido para deixar passar a bolorenta Copa América. Os favoritos de sempre, Flamengo, Palmeiras, Atlético MG, São Paulo, Inter e Grêmio, terão que conviver com as convocações para diversas Seleções Sul-americanas, principais e olímpicas, além das nossas, o que deverá desequilibrar as forças nas dez primeiras rodadas.

Aqueles que tiverem elenco e souberem usar as peças poderão atravessar a tempestade sobrevivendo as turbulências e terão mais chances. A falta de sensibilidade da direção da CBF, preferindo ignorar as dificuldades geradas pela pandemia, obriga clubes e seus profissionais a esse sacrifício em prejuízo dos espetáculos.