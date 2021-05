Por

Publicado 30/05/2021 00:00

Olimpíada de Tóquio segue ameaçada. Organizadores pressionados aumentam as restrições, mas garantem o evento. X Flamengo x Palmeiras é a melhor atração do domingo, choque de favoritos na abertura dos trabalhos. X Com 190 gols com a camisa do Vasco Roberto Dinamite é o maior artilheiro nos cinquenta anos do Brasileirão, Romário, 143, o segundo.