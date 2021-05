Por

Publicado 30/05/2021 00:00

Neymar chega na Granja Comary em Teresópolis de helicóptero e trazendo na mala um pacote de problemas mal resolvidos. Uma acusação de agressão sexual, denuncia de funcionária da Nike de fato supostamente ocorrido em 2016 que provocou a rescisão do contrato com a empresa que patrocina a Seleção. Assunto voltou as manchetes no mundo e Neymar nega os fatos. Tanto tempo sem o que fazer, Tite volta ao trabalho e se depara com essa.