2º lugar: Gabigol - Atacante - Flamengo - 24 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 128,72 milhões) Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 23:04

O Flamengo ganhou um desfalque de última hora para pegar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol apresentou quadro viral com indisposição gástrica e foi retirado da relação do jogo.

A decisão foi tomada na noite deste sábado, após o jogador se apresentar ao técnico Rogério Ceni para a concentração e relatar dores. Com a ausência de Gabigol, Pedro assume a vaga do camisa 9 no time titular do Flamengo para pegar o Alviverde paulista.