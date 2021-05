Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Publicado 29/05/2021 16:14

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, o técnico Rogério Ceni não terá à disposição Thiago Maia, César e Renê são as ausências na estreia do Brasileirão. O volante e o goleiro se recuperam de cirurgias em joelho e o lateral de contusão muscular, que aconteceu no dia 04/05.

Arão e Bruno Henrique, desfalques contra o Vélez por suspensão, estão de volta. Com isso, Gustavo Henrique e Pedro, que substituíram os dois jogadores na quinta-feira, devem voltar para o banco de reservas. O provável time é: Diego Alves, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Gerson, com negociações em andamento com o Olympique de Marselha, segue o planejamento do Flamengo normalmente, pois trata-se de um jogador extremamente importante à equipe.