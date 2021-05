Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:33

Rio - O possível interesse do Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, em Arrascaeta foi descartado pelo vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O dirigente afirmou que o jogador tem contrato com o Rubro-Negro e que não houve nenhuma proposta pelo uruguaio.

“Flamengo não teve qualquer tipo de proposta, não entramos em qualquer tipo de negociação. Muitas vezes vemos jornalistas e blogueiros (noticiando), respeitamos a fonte, mas ara ser verdade e ter indicação firme de proposta é um caminho longo. Arrascaeta é um atleta que nos interessa, tem quase três anos de contrato ainda. Ouvimos algumas proposta, de maneira geral, para ter relação com outros clubes. A janela está se iniciando agora e vamos aguardar", afirmou em entrevista à "ESPN Brasil".



O Flamengo empatou sem gols com o clube argentino e garantiu a primeira colocação no seu grupo na Libertadores. O Rubro-Negro voltará aos gramados neste domingo contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.