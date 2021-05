Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 19:45

Rio - Após a informação de que o Olympique de Marselle deseja contar com o meia Gerson, outro jogador do Flamengo foi ventilado em uma possível negociação. Segundo o portal ‘Uruguay Fichajes’, Arrascaeta teria despertado o interesse do Aston Villa.

Diferente do interesse do clube francês em Gerson, que já rendeu uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) e que foi recusada pelo Flamengo, os rumores de Arrascaeta são apenas embrionários e nada de concreto.



Considerado um clube de muita tradição no futebol inglês, o Aston Villa ocupa no momento a 11ª colocação na Premier League. Arrascaeta, de 26 anos, é um dos principais destaques do Flamengo e figura com frequências nas convocações da seleção uruguaia.