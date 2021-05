3º lugar: Giorgian de Arrascaeta - Meia - Flamengo - 26 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96,54 milhões) JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 20:19 | Atualizado 24/05/2021 20:28

O meia Arrascaeta, do Flamengo, foi flagrado na noite desta segunda-feira subindo a Rocinha na garupa de uma moto sem a utilização de máscara e capacete de proteção. Nas redes sociais, a namorada do uruguaio também registrou o momento em que ela, junto com o jogador e outros amigos, se aventuravam na favela.



O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi procurado pela reportagem para saber se o fato de Arrascaeta andar de moto poderia ocasionar em multa ao meia, pois em muitos contratos de jogadores de futebol há cláusulas que não permitem o atleta a praticar esportes radicais e andar de motocicleta por conta do risco de acidente. O dirigente, entretanto, ainda não se manifestou.

