Meia é cobiçado pelo Olympique de Marselha, que ofereceu R$ 160 mi

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:41

Rio - O meia Gerson está perto de deixar o Flamengo. A saída do jogador poderá significar uma perda importante para o elenco rubro-negro, porém, o negócio é visto como vantajoso para o clube. Esta é a opinião do jornalista Mauro Cezar Pereira. Ele afirmou que não há reposição a altura do jovem.

"O Flamengo perde, é um jogador que não tem reposição, mas a proposta está chegando a valores que são muito altos, o Flamengo pode ganhar até 30, 35 milhões de euros, contando aí bônus por participação, por desempenho do jogador, eventual venda futura se ele for bem no Olympique e se transferir para outro clube, então para o Flamengo é um ótimo negócio", afirmou em participação no no programa UOL News Esporte, com Domitila Becker.



Mauro Cezar Pereira ressaltou a valorização do jogador, após o investimento que o Flamengo fez em 2019 para tirá-lo da Roma. "Um jogador que custou cerca de 11 milhões de euros, se ele sair por 25, 30, 35 milhões, é três vezes mais até e aí não tem jeito. E o clube, como todos os clubes do mundo hoje, vive uma dificuldade por conta da pandemia, tem que vender jogador para fazer o seu equilíbrio financeiro", disse.